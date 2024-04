Rosolia in gravidanza | sintomi - rischi e tutto quello che devi sapere sul vaccino

(Di lunedì 22 aprile 2024) Contrarre lainè estremamente pericoloso (il fetoa di contrarre la sindrome dacongenita associata a complicazioni anche molto gravi sullo sviluppo degli organi), eppure l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha aggiornato le linee guida, prevedendo di non offrire più il relativo screening alle donne in. Vediamo più da vicino cos’è la, quali idi contrarla in, come riconoscerla e come gestirla. Cos’è la? Le cause e il contagio Laè una malattia infettiva acuta esantematica provocata da un virus del genere Rubivirus. L’infezione, spiega l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), si trasmette per via aerea tramite le goccioline ...

In Romagna al via la campagna di vaccinazione contro il morbillo - Per quanto riguarda la provincia di Ravenna, sono previste sedute vaccinali sia ad accesso libero che su appuntamento ...ravenna24ore

Morbillo, in Romagna al via campagna di vaccinazione per giovani adulti - In Ausl Romagna è partita la campagna di prevenzione contro il morbillo che invita alla vaccinazione gratuita i giovani adulti che non si sono mai vaccinati o che non hanno ricevuto almeno due dose di ...forli24ore

Vaccinarsi in gravidanza protegge mamma e bambino - Lunedì 22 aprile sarà allestito un punto vaccinale straordinario per le donne al terzo trimestre di gestazione. L’appuntamento è al 7° piano dell’Ospedale di Cremona. Accesso libero ...laprovinciacr