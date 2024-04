Botte - spintoni e pugni | la partita finisce in una maxi rissa Ferita una calciatrice

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024) Parapiglia,, unaaggredita e colpita con un pugno da uno spettatore: è finita inlatra la Vis Mediterranea di Montoro (Avellino) e la Trastevere Soccer, valida per il campionato di Serie C di calcio femminile. Alice Ferrazza,e capitana del Trastevere, è stata colpita al volto al termine della. Dalle immagini si vede un uomo che entra in campo e colpisce con un pugno sotto al mento la giocatrice del club capitolino. La gara, valida per la nona giornata del campionato, è finita in parità, 1-1, con le irpine che aveva agguantato il pareggio quasi allo scadere, pregiudicando così la possibilità della squadra ospite di conquistare la salvezza.Durante una discussione in campo tra calciatrici, un uomo, ...