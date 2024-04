Botte - pugni e spintoni | finisce in rissa match di calcio femminile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoParapiglia,, una calciatrice aggredita e colpita con un pugno da uno spettatore: è finita inla partita tra la Vis Mediterranea di Montoro (Avellino) e la Trastevere Soccer, valida per il campionato di Serie C di. Una coda avvelenata che costerà cara ad entrambe le squadre e culminata con l’espulsione, dopo il triplice fischio finale, di quattro calciatrici romane e due irpine che si sono rese protagoniste di una vera e propriaprima di raggiungere gli spogliatoi. Una calciatrice del Trastevere è stato poi aggredita da uno dei 500 spettatori, entrato in campo, che l’ha colpita con un pugno. L a gara, valida per la nona giornata del campionato, è finita in parità, 1-1, con le irpine che aveva agguantato il ...