Borse positive | l’Ue punta su taglio dei tassi della Bce nonostante parole Powell

La società attiva nel settore dei sistemi in cavo ha acquistato Encore Wire per rafforzare la sua presenza in Nord America. Stabile il prezzo dell’oro, mentre frena il petrolio (ilsole24ore)

La società attiva nel settore dei sistemi in cavo ha acquistato Encore Wire per rafforzare la sua presenza in Nord America. Stabile il prezzo dell’oro, mentre frena il petrolio (ilsole24ore)

La società attiva nel settore dei sistemi in cavo ha acquistato Encore Wire per rafforzare la sua presenza in Nord America. Stabile il prezzo dell’oro, mentre frena il petrolio (ilsole24ore)

Borsa, l’Asia tenta il rimbalzo. Export in crescita in Giappone - La Borsa di Tokyo tenta un recupero a inizio di seduta, dopo le ultime due sessioni in negativo, ma rimangono le incertezze sull’evoluzione geopolitica in Medio Oriente, e le aspettative di tassi tass ...ilsole24ore

Borse aprono deboli dopo le parole di Powell sull'inflazione - Avvio contrastato per le Borse europee; Milano e Parigi positive, a +0,3%, in lieve calo Londra e Francoforte. Pesano le tensioni geopolitiche ma pesano ancora di più le parole del presidente della ...rainews

Borse Europa terminano positive. Meno timori per escalation tensioni tra Iran e Israele - L’indice Euro Stoxx 50 chiude le contrattazioni in rialzo dello 0,6%, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib archivia la seduta in progresso dello 0,56% a 33.954,28 punti. Acquisti anche sul Dax ted ...borse