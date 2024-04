Borse europee chiudono positive - su Milano -0,58% pesa stacco cedola

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 apr. (askanews) – Effettosu Piazza Affari. L’indice principale Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,58% a 33.724 punti: sulla performance hato però lodel dividendo di 8 big, che ha avuto sull’indice un effetto negativo dell’1,5% circa.le altre principali, mentre sembrano allontanarsi i rischi di una escalation in Medio Oriente: Parigi ha guadagnato lo 0,22%, Francoforte lo 0,73%, Londra l’1,64%. A, tra i titoli principali, maglia rosa a Diasorin (+4,12%), seguita da Mps (+3,05%) e Recordati (+2,49%). Giù Iveco (-2,18%) dopo il cambio al vertice: Olof Persson sostituirà Gerrit Marx nel ruolo di Ceo del gruppo a partire da luglio. Marx assumerà l’incarico di Ceo in ...