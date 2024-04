Amici | Lucia e Ayle sono una coppia? La ballerina rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 17 aprile 2024), viste le continue insinuazioni da parte dei fan, ha deciso di parlare del rapporto nato conad. Il programma dicomporta un lungo periodo di convivenza per i giovani allievi. Di conseguenza, non è raro che tra alcuni di loro nascano delle storie d’amore. Nel corso degli anni, cistate tante situazioni di questo tipo. Basta pensare, per esempio, a Giulia Stabile e Sangiovanni. Non tutti i protagonisti, tuttavia,così estroversi. C’è chi preferisce mantenere il segreto.parla del rapporto condi– (IG @ufficiale) – cityrumors.itDi recente,iniziate a circolare delle voci su una possibile relazione tra il cantantee la ...