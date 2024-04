Autrice del GF commenta la mancata vittoria di Beatrice Luzzi e lancia una frecciatina

Sportiello (M5s): “Io insultata per aver detto di aver abortito. Le parole della vicedirettrice Boccia Non mi sento Autrice di un delitto” - La deputata del M5s Gilda Sportiello, che alcuni giorni fa ha detto in Aula di aver abortito 14 anni fa, rivela che parlamentari di destra l'hanno insultata per la sua scelta passata - Il video ...ilfattoquotidiano

Una serata dedicata a "Il sogno di don Milani" di Mazzerelli - Al circolo Del Bene un incontro sul libro edito dalla Lef con le confidenze del fondatore della scuola di Barbiana all'autore. Si chiudono così i festeggiamenti fiorentini per il centenario di don Lor ...lanazione

Al teatro Fenaroli di Lanciano va in scena "Vinile, omaggio alla canzone d'autore italiana" - Mercoledì 24 aprile, alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano, va in scena lo spettacolo "Vinile, omaggio alla canzone d'autore italiana".chietitoday