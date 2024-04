Sportiello M5s | Io insultata per aver detto di aver abortito Le parole della vicedirettrice Boccia? Non mi sento autrice di un delitto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Sono statadoporaccontato la mia esperienza personale. Mi hanno: “Prenditi una camomilla prima di venire in Aula”, “Perché ce lo vieni a raccontare qua?”. Secondo questi parlamentari, una donna non deve dire dima se ne dovrebbe vergognare, stare zitta e meditare sul suo senso di colpa. Io, come hoin Aula, non miin colpa e non mi vergogno, e insieme a me forse la stragrande maggioranza delle donne che hanno deciso di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza, come peraltro mi hanno testimoniato in questi giorni”. Sono lepronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) dalla deputata del M5s Gilda, che in Aula ha ...