Ascolti TV | dati Auditel di ieri - domenica 21 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 22 aprile 2024)TV: idei programmi più visti di21, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata della fiction Makari ha totalizzato 2382 spettatori (13,84% di share); su Canale5 la puntata del programma Lo Show dei Record si è portato a casa 2014 spettatori (share 14,47%). Su Italia1 il film The Lost City ha ottenuto in media 1261 spettatori (7,28%); su Rai2 l’episodio di 9-1-1 ha totalizzato 723 spettatori (3,61%) e quello di 9-1-1 Lone Star 799 (4,30%), mentre su Rai3 la puntata del programma Report ha interessato 1824 spettatori (9,81%), con anteprima a 1328 (6,61%). Su Rete4 la puntata del programma Dritto e Rovescio ha realizzato ...