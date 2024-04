Guardiola | La gente non immagina che pugno in faccia sia uscire dalla Champions in quel modo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 aprile 2024) Dopo la vittoria del Manchester City contro il Chelsea nelle semifinale della Fa Cup,ha avuto da ridire sul calendario dispendioso a cui è sottoposta la sua squadra. Le parole dell’allenatore del City riportate dal “Guardian“. «Sono incredibilmente felice di giocare la semifinale di Fa Cup. Mi piace essere ai quarti di finale diLeague ma non capisco. È per la salute dei giocatori la mia preoccupazione. Non capisco come siamo sopravvissuti oggi. Ciò che hanno fatto oggi è una delle cose più grandi che abbia mai visto fare da un gruppo di giocatori».incolpa le emittenti, in questo caso la Bbc, per queste sfide che si sono susseguite in maniera troppo ravvicinata: «Lanon puòre cheinessere fuori ...