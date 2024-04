Travolto mentre passeggia col cane | macellaio muore vicino a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Forlì, 22 aprile 2024 –da un’auto a pochi metri dava col. Pasquale Zanetti, 77 anni, si è spento nei giorni scorsi, a una settimana dall’incidente. L’anziano era uscito all’incirca alle 21 di lunedì 8 aprile, come faceva abitualmente, quando – per cause al vaglio dei carabinieri – è stato investito lungo via Persiani a San Martino in Strada, da un automobilista che vive nella stessa zona. L’incidente era parso grave, tanto da richiedere il ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena, ma Pasquale non sembrava in pericolo di vita. Poi, improvvisamente un aggravamento. Rivelatosi fatale: il pedone è morto martedì scorso. La procura ha disposto l’autopsia e ha aperto un fascicolo d’indagine – si tratta di un atto dovuto – per omicidio stradale. Nell’impatto con l’auto, ...