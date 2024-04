Come conservare frutta e verdura per prolungare la freschezza

(Di sabato 20 aprile 2024) La corretta conservazione dellae dellaè fondamentale per mantenere la loroe prolungarne la durata. Con alcuni semplici accorgimenti e pratiche di conservazione, è possibile evitare sprechi e garantire cherimangano fresche e gustose per più tempo. In questo articolo, esploreremo diversi consigli facili da applicare perlae lapiù a lungo. 1.in frigorifero o in luogo fresco Una delle regole di base perlae laè mantenerela in un ambiente fresco. Molte varietà dipossono essere conservate in frigorifero, mentre altre possono ...

Chi vive in città fa più fatica a digerire i vegetali - Per ritornare a digerire meglio è indispensabile consumare più frutta e verdura, più legumi come fagioli, lenticchie e ceci e in generale cibi integrali come riso, quinoa e avena. Senza dimenticare ...

Continua a leggere>>

Il biologico va a due velocità. Corre solo nei supermercati le coltivazioni non decollano - I consumi crescono anche con l’inflazione: Lombardia prima per acquisti col 34% del totale. Nei campi solo il 5,5% ha abbandonato i fertilizzanti chimici, poco più di 3.500 le aziende.

Continua a leggere>>

Diciottenne ucciso a colpi di pistola: l’omicidio in zona Ortomercato - Indaga la squadra mobile: il giovane – che si trovava in un furgone – è morto in ospedale, un’ora dopo il ricovero. Teatro dell’assassinio l’area davanti agli ingressi della grande struttura commercia ...

Continua a leggere>>