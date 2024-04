Rho | blitz della polizia al mercato | sequestrati 200 chili di frutta e verdura venduti abusivamente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Rho (Milano), 15 aprile 2024 – Duecentodi merce abusiva, sedici cassette stracolme disono state sequestrate questa mattina dallalocale di Rho tra le bancarelle delsettimanale. Ilè scattato nell'area delambulante del lunedì per mettere fine alla presenza dei venditori abusivi che fanno concorrenza sleale agli ambulanti. Non è la prima volta che succede ma spesso per gli agenti è stato difficile bloccare i venditori che si piazzano in diversi punti delcon le loro cassette di plastica e appena vedono avvicinarsi i vigili scappano velocemente abbandonando la merce e restando impuniti. Le cassette sequestrate Questa volta, gli agenti hanno agito in borghese, recuperato sedici cassette ...