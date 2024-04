Perché il primo colloquio psicologico è importante?

Israele: gli sforzi di Netanyahu per impedire mandato arresto Cpi, colloquio telefonico con Biden su tregua - colloquio telefonico tra il presidente Usa Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu: esaminati i colloqui in corso per garantire il rilascio degli ostaggi e un immediato cessate il fuoco a ...

Blinken in Arabia Saudita per i colloqui sulla tregua a Gaza - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato oggi a Riad, prima tappa di un nuovo tour in Medio Oriente nell'ambito degli sforzi Usa per raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e ...

Gaza, Hamas apre all’accordo: “Non ci sono grossi problemi”. Telefonata Biden-Netanyahu - Ha inoltre fatto il punto sui colloqui in corso per garantire il rilascio degli ostaggi ... il cessate il fuoco e i soccorsi alla popolazione di Gaza. Il Presidente e il primo Ministro hanno anche ...

