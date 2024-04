Colloquio ministri difesa Usa-Cina | il primo dopo 18 mesi

(Di martedì 16 aprile 2024) Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha parlato oggi con il ministro dellacinese Don Jun: si tratta delcontatto tra i due ministeri in quasi 18la crisi dei palloni spia di Pechino. La telefonata arriva mentre Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping hanno riavviato il dialogo al vertice in California a novembre.

