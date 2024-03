Alessandra Sgolastra | chi è l’ex fidanzata di Andrea Zenga identica a Rosalinda

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 marzo 2024)si è fatto conoscere dal grande pubblico come concorrente della prima edizione di Temptation Island Vip nel 2018 dove ha partecipato proprio con la ex. Dopo tre anni d’amore la coppia aveva deciso di partecipare al reality show dei sentimenti per mettere alla prova il loro amore; una esperienza da cui sono usciti in parte segnati visto chenel villaggio dei single ha vissuto una certa complicità conCerioli che quell’anno era uno dei tentatori. Una sintonia che aveva fatto andare su tutte le furie il figlio di Roberta Termali e Walterche durante il falò di confronto finale decise di lasciarla uscendo come single dal programma. Sta di fatto che qualche mese dopo il reality dei ...