Fuori Minotauro , nuovo brano di Motta feat Danno, inserito nel film The Cage – Nella gabbia , nelle sale in questi giorni Per Motta il 2024 si è aperto con una nuova avventura cinematografica: ... (spettacolo.eu)

Nella gabbia dorata di Priscilla - I film biografici delle star del rock’n’roll e del pop sono una voce importante nei piani di produttori e distributori. Ma quello di Sofia Coppola non è il solito. Leggi ...internazionale

IN SCENA A BARI “IO COME FËDOR”, IL NUOVO SPETTACOLO DI ALFREDO VASCO - Il 5 e 6 Aprile alle 20.30 e il 7 Aprile alle 19.00, debutta al Teatro Duse di Bari, in via Carulli 80, “Io come Fëdor” tratto dal testo “Memorie dal sottosuolo” di Dostoevskij e adattato da Alfredo V ...ilikepuglia

Area 51: gli extraterrestri Kimtai e Genaneh a segno Nella Stramilano Half Marathon - La cinquantunesima edizione del classico appuntamento milanese set ideale per il nostro test con con le nuove Mach 6 by HOKA ...sportmediaset.mediaset