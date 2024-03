Israele-Hamas | Netanyahu | “Nessun ostaggio sarà lasciato a Gaza”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "resterà nella Striscia di". Lo ha promesso il primo ministro israeliano Benjaminnel corso dell'incontro con i parenti delle persone ancora nelle mani didal 7 ottobre scorso. ''Sono i nostri eroi'' li ha definiti, aggiungendo di sapere che ''ogni giorno che passa è un inferno''.ha sostenuto che solo la pressione militare suporterà alla liberazione degli ostaggi. Per questo, le forze di difesa israeliane ''si stanno preparando a entrare a Rafah'', nel sud della Striscia di, dove oltre un milione di sfollati hanno trovato riparo. Le truppe israeliane, che si trovano intorno all'ospedale al-Shifa a, hanno ucciso Raad Thabet, ...

