Colpo di scena sul futuro di Xabi Alonso | “resto al Leverkusen”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2024) Prima le anticipazioni, poi è arrivata anche la conferma del diretto interessato:sarà l’allenatore del Bayeranche nella prossima stagione. L’ex calciatore è stato protagonista di una stagione eccezionale ed è ad un passo dalla vittoria della Bundesliga. L’allenatore è legato al club tedesco fino al 2026 e il suo eccellente lavoro ha attirato l’attenzione dei top club come Bayern Monaco, Liverpool e Real Madrid. Ilè imbattuto da 38 partite in tutte le competizioni in questa stagione ed è arrivato alle semifinali di Coppa di Germania e ai quarti di finale di Europa League. Le parole dell’allenatore “qui, è il luogo giusto in cui stare. Il mio lavoro non è ancora finito”, è l’annuncio dell’allenatore alla viglia della partita del campionato tedesco contro ...