Chi è Amotti di Physical | da 100 a 1 | curiosità sull’Atleta

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 29 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Kim Jae Hong, noto con il nome dinel mondo del fitness, è uno dei concorrenti più promettenti nella seconda stagione di: da 100 a 1 su Netflix. Questo reality show adrenalinico segue 100 atleti in una serie di prove di forza, resistenza e lavoro di squadra, con un montepremi in palio di 240.000 dollari., il Bodybuilder Coreano di Fama Mondiale, Sfida le Sue Capacità in: da 100 a 1 su Netflix Nato il 9 novembre 1992, Kim ha 31 anni ed è originario della Corea del Sud, dove ha vissuto tutta la sua vita. Oltre ad essere un bodybuilder di fama mondiale, è anche un atleta di CrossFit di alto livello, classificandosi 24° nella divisione maschile asiatica nel 2018 e 727° nella ...