Treviolo | l’attenzione alla cura dell’ambiente coinvolge tutti | soprattutto i bambini | protagonisti della Festa dell’albero 2024

(Di giovedì 28 marzo 2024) Oltre a confermarsi come un paese ecologicamente avanzato, grazie all’introduzionetariffa puntuale per la raccolta differenziata,continua a mantenere altasulle questioni relative all’ambientendo cittadini di tutte le età. Giovedì 21 marzo, idi seconda elementare delle scuole di Albegno e di Curnasco, frazioni di, hanno vissuto una mattinata che difficilmente dimenticheranno in occasionetradizionale “”. Circa cinquanta studenti, riuniti al parco “Il Frutteto” situato in via Gorizia, hanno piantato tre alberi di prugne e uno di noci aiutati dalle maestre. Presenti all’evento, che è coinciso con il primo giorno di primavera, anche l’assessore all’ecologia e ...