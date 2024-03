Traffico sulle strade per Pasqua e Pasquetta? In Lombardia rischio code sulla super 36 Le informazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Milano – Si avvicinano2024. Sebbene, almeno nel Nord d’Italia, le previsioni meteo non siano molto incoraggianti,lombarde è prevista una intensificazione del. L'esodole, del resto, comporterà un aumento della circolazione su tutto il territorio nazionale. Tra gli itinerari osservati speciali c’è la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Una strada da record diLa SS 36 è una delle arterie stradali più trafficate del Nord Italia, collega la provincia di Milano (Sesto San Giovanni) con il confine svizzero in corrispondenza del passo dello Spluga, dove prosegue in territorio elvetico come strada principale 567. Lunga 149 chilometri, si snoda solo in, attraversando ...