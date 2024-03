Traffico Roma del 28-03-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Luce VerdeBen ritrovati dalla redazione rallentamenti persulla diramazionenord tra Settebagni e di raccordo anulare sullo stesso raccordo Code in carreggiata in terra tra la diramazione esud e via Appia code a tratti sul tratto Urbano della 24 tra Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale est sempre in direzione del centro fili su via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti e su via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est al quartiere Trieste divieto di transito per lavori di potatura in viale Somalia tra Largo Forano e via Salaria In quest’ultima direzione dalle 9 alle 16 analoga situazione in piazza Vescovio dalle 8 alle 17 ed è tutto da Marina riccomi Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...