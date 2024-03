Scoprire la Terradeiforti | l’enoturismo secondo Roeno

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di giovedì 28 marzo 2024) Comunicato Stampa: Un ricco calendario di eventi enoturistici per celebrare la bella stagione: ogni fine settimana, azienda vitivinicola della, propone appuntamenti dove il vino incontra il paesaggio e la gastronomia. Degustazioni alla scoperta del territorio, passeggiate immersi nella natura con il proprio amico a quattro zampe, cene tra i filari e aperitivi in cantina sono solo alcuni degli eventi organizzati per la primavera-estate 2024 dalla realtà di Brentino Belluno (Verona). Foto Crediti Studio Cru Per iniziarepresenta Primavera in Cantina, quattro incontri programmati nelle giornate di sabato 4, 11, 18 e 25 maggio peri vitigni aromatici, i PIWI e le eccellenze come l’Enantio, il Riesling Renano dellae il Trento Doc in abbinamento a ...