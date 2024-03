Nuoto | Parigi 2024 | Rikako Ikeke ottiene il pass per i Giochi dopo aver sconfitto la leucemia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ci sarà anchea difendere i colori del Giappone nei 100 farfalla alle prossime Olimpiadi di. La nuotatrice nipponica non era riuscita a prendere parte alle gare individuali aidi Tokyo nel 2021: troppo alti i suoi tempi di qualificazione ottenutiladiagnosticata nel 2018 e poi sconfitta. Ora 23enne,grazie al secondo posto nei Trials olimpici del suo Paese, è riuscita a coronare il sogno di rappresentare il Giappone in una prova individuale dei. SportFace.

