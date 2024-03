Niente domiciliari per Ilaria Salis | resta in carcere a Budapest

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024-in cella: il tribunale diha respinto infatti la richiesta di passare aiin Ungheria presentata dai legali della trentanovenne inda 13 mesi con l’accusa di aver aggredito due esponenti di estrema destra.è stata portata in tribunale con le manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio esattamente come accaduto nell’udienza del 29 gennaio. È entrata così la 39enne docente milanese da 13 mesi incon l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra. (Fonte: Ansa.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ...

