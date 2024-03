Lotito come Abodi | «Ognuno deve fare i conti con la propria coscienza»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il presidente della Lazio Claudioai microfoni di Canale 21 ha parlato della sentenza sul caso che ha visto coinvolti i due difensori Juan Jesus e Francesco Acerbi.: «con la» In particolare, sul nerazzurro ha dichiarato: «con la. Io non conosco la vicenda se non a livello mediaticovoi quindi non voglio esprimere giudizi. Di sicuro le azioni razziste vanno debellate perché significa minare il rispetto dell’essere umano». Le parole diin merito A margine della firma del protocollo tra Sport e Salute e la ...

