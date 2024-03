Innovazione | un’app basata sull’IA valuterà i rischi di cyberbullismo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024)a disposizione di studenti, servizi scolastici e associazioni,su un modello di Intelligenza Artificiale in grado di misurare l’esposizione alo di violenze on line nelle conversazioni digitali. Ci sta lavorando il progetto “Net Guardian”,licazione sviluppata dall‘Università di Padova insieme a Fondazione Carolina Onlus, con risorse di Fondazione Tim tramite il bando Call for Ideas-Ricerca e Istruzione. L’app prevede l’individuazione e la classificazione deisu tutte le piattaforme di messaggistica, per attivare interventi mirati in base alla gravità dell’aggressione verbale rilevata, valutando il linguaggio utilizzato su una scala da 1 a 10, dal minimo al massimoo. L’algoritmo di Machine Learning per l’analisi automatizzata del testo utilizza ...