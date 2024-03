Il BAFTA Special Award 2024 va a SpecialEffect per il contributo all’accessibilità

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il tema dell’accessibilità nei videogiochi è sempre più centrale negli ultimi anni. Accanto agli sviluppatori di videogiochi, che inseriscono nelle loro esperienze opzioni pensate per le persone disabili, e all’attenzione dei grandi protagonisti del mercato come Sony, Microsoft e Nintendo, ci sono anche associazioni che lavorano verso l’obiettivo di una maggiore inclusione. Una di queste associazioni benefiche èEffect, il cui ambito di lavoro è proprio il ricorso alla tecnologia per favorire l’accesso ai videogiochi delle persone con disabilità. Come riporta GameSpot,Effetc è stata scelta per una premiazionee nel corso dei ventesimiGamess che si terranno l’11 aprile. Fondata nel 2007,Effect nasce da una collaborazione tra Mick Donegan, ...

