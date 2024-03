Guidolin e il Napoli che cambia tre allenatori | «C’è sempre una certa superficialità» Corsera

(Di giovedì 28 marzo 2024) Quest’anno la Serie A ha totalizzato, fino ad ora, più esoneri rispetto alla Premier League, Bundesliga e Liga spagnola. Persino il, campione d’Italia, è al terzo allenatore in panchina: dopo l’esperimento Garcia fallimentare, la minestra riscaldata Mazzarri (anch’essa non ha portato a qualcosa di buono), c’è ora Calzona alla guida del club azzurro, che dovrà tentare di raggiungere un piazzamento Champions. Il Corriere della Sera analizza la vita precaria dei tecnici: Più che panchine girevoli, sono giostre impazzite: ti volti a guardare chi c’è a bordo campo e trovi ogni volta qualcuno di diverso, senza sapere se si tratta di un imbucato o di uno destinato a lasciare il segno. Nel fine settimana di Pasqua debuttano Tudor sulla panchina della Lazio e Colantuono su quella della Salernitana. E salgono così a 14 le facce nuove in panchina rispetto alle 20 di ...

