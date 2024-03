Craxi è stato un “missino mancato”? Lo spunto da un libro appena uscito

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar – Bettino” è ovviamente un’ìperbole. Però, dando uno sguardo veloce all’ultimodi Tommaso de Brabant, nostro collaboratore e bravissimo ricercatore, c’è da rifletterci. Chi scrive coltiva questa idea fin dagli anni adolescenziali, analizzando passo passo la politica tenuta dal segretario socialista nei suoi anni di governo (e non solo). Da questo punto di vista il testo in questione, intitolato Il Garofano e la Fiamma. L’incontrotrae la Destra Italiana, non solo incuriosisce, ma si rivela fondamentale per studiare un argomento enormemente sottovalutato. Ilnella politica Già partendo dalle ragioni scissioniste con l’universo marxista si può capire tanto. Non a caso il testo non ...