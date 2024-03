Corsa promozione | il Forlì al bivio Antonioli | Oggi servono punti a tutti i costi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ultima chiamata. Travolto a Corticella e precipitato al terzo posto, a -4 dal Carpi capolista e a -2 dal Ravenna secondo, ilè di fronte al: rialzarsi o gettare la spugna. Quando mancano appena sei tornanti al termine della stagione regolare, il Galletto si gioca tutto e chiede l’aiuto del ‘Morgagni’ (ore 14.30) per ‘sacrificare’ il Lentigione e regalarsi una Pasqua di resurrezione. Eh sì, perché, senza andare troppo per il sottile,qualsiasi risultato diverso dalla vittoria, a maggior ragione se le prime due della classe dovessero fare il loro dovere, determinerebbe il crollo come un castello di carte di tutta l’impalcatura biancorossa. "Veniamo da una partita storta nella quale sono stati commessi tantissimi errori, la mia speranza è che i ragazzi l’abbiano già dimenticata. Capire i motivi di una simile ...