(Di giovedì 28 marzo 2024) Per la sfida di stasera al Massimino alle 20,45, ospite, il tecnico rossazzurrorichiede positività per muovere la classifica.

Il KO di Torre del Greco proietta il Catania di Zeoli in una situazione paradossale: gli etnei infatti sono già qualificati per i playoff qualora il Padova terminasse al secondo posto il proprio ... (infobetting)

Catania-Giugliano sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match valido per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Allo ... (sportface)

Catania-Giugliano, Zeoli: “E’ ora di dare una gioia ai tifosi”. Sturaro in infermeria - Per la sfida di stasera al Massimino alle 20,45, ospite Giugliano, il tecnico rossazzurro Zeoli richiede positività per muovere la classifica.itasportpress

Catania-Giugliano, i precedenti: un solo confronto al ‘Massimino’, fu successo etneo - Quella di oggi tra Catania e Giugliano sarà la seconda sfida della storia in terra etnea. L’unico precedente tra le due squadre risale infatti al campionato di Serie C2 1998/99 e i rossazzurri si impo ...goalsicilia

Catania – Giugliano: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Catania-Giugliano di giovedì 28 marzo in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie ...calciomagazine