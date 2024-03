Carezze no vax Lo stato si assuma le sue responsabilità sugli effetti avversi del vaccino | dice Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 28 marzo 2024) Quando Mario Giordano le chiede che cosa il governo pensa di fare per le "vittime deglidelper il Covid che spesso si sentono abbandonati", la premier Giorgia, ospite della puntata di ieri sera di Fuori dal coro su Rete4, risponde che ci deve essere la "massima disponibilità da parte del governo, per andare in fondo, capire e assumersi per loitaliano leche si deve assumere". "Non devono sentirsi abbandonati, secondo me", ha spiegato la premier. "Il tema della commissione d'inchiesta è sicuramente importante e sono contenta che anche quella stia andando avanti, nonostante l'opposizione di quelli che ci spiegavano che loro avevano gestito benissimo la pandemia, ma non vogliono che si possa approfondire su ...