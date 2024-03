Borsa | l' Asia in positivo | si guarda alla crescita in Cina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Le Borsetiche chiudono incon gli investitori che ritrovano un clima positiva per laeconomica in. Sotto i riflettori anche le banche centrali dopo le parole del governatore della Fed, Christopher Waller, sull'ipotesi di uno slittamento del taglio dei tassi. Chiusura in calo per Tokyo (-1,46%), con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in anticipazione della fine dell'anno fiscale in Giappone. Lo yen arresta la volatilità dopo gli interventi dell'autorità monetaria. La divisa nipponica scambia a 151,30 sul dollaro, e a 163,70 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+0,94%), Shanghai (+0,37%), Shenzhen (+1,43%) e Mumbai (+0,90%). Debole Seul (-0,3%). Sul fronte macroeconomico in arrivo il Pil finale del quarto trimestre del Regno Unito e il tasso ...