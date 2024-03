Ascolti TV | Mercoledì 27 Marzo 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 28 marzo 2024) Giusy Buscemi in Vanina Nella serata di ieri,27, su Rai1 il film Cosa Sarà ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 l’esordio Vanina – Un Vicequestore a Catania ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 il finale di Mare Fuori 4 raduna .000 spettatori pari al % di share (primo episodio a .000 e il %, secondo episodio a .000 e il %). Su Italia1 Joker appassiona .000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo una presentazione (.000 – %), Chi l’ha Visto? segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Inchieste da Fermo segna .000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent arriva a .000 spettatori con il %. Sul Nove Le Verità Nascoste sigla .000 spettatori con il ...