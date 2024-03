Adolescenti trans e farmaci bloccanti | in arrivo nuove linee guida Escluse le associazioni Lgbt | «Coinvolgeteci»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 28 marzo 2024) Proseguono le iniziative contro idella pubertà, le terapie che consentono di fermare (in modo reversibile) i cambiamenti fisici legati all’adolescenza, come lo sviluppo del seno o della barba, nei giovanie non binari che sperimentano un’incongruenza tra il genere e il sesso assegnato alla nascita. Dopo le ispezioni del governo al centro Careggi di Firenze, l’interrogazione parlamentare di Maurizio Gasparri (Forza Italia), il passo indietro del Regno Unito, ma al contempo anche la presa di posizione a favore deidelle società scientifiche del settore, in Italia ha preso il via un tavolo congiunto tra il ministero della Salute e il ministero della Famiglia per elaboraresul tema. Tuttavia, «non è stata coinvolta alcuna ...