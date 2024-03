Un posto vicino ad Assange | Snowden e Manning | l’opera pro libertà d’espressione cerca fondi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Anything to Say? “Qualcosa da dire?” chiedono Julian, Chelseaed Edward, o per lo meno le loro statue in bronzo, realizzate dall’artista Davide Dormino, posizionate accanto a una sedia vuota, su cui chiunque può sedersi per dire la sua. La scultura itinerante, che ha già toccato le piazze di numerose città del mondo, da Berlino a Sydney passando per Londra, è pronta a un tour per l’Italia all’insegna della. Su GoFundMe è stato appena lanciato un appello – firmato dall’autore, Davide Dormino, da Salvatore Barbera (dell’agenzia di comunicazione Latte Creative) e dagli attivisti per la liberazione di Julian– per rendere fruibile a tutti un monumento a “tre icone della nostra contemporaneità, che hanno rivelato crimini di guerra e ...