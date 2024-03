Vavassori-Vacherot oggi in tv | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Miami 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Andrease la vedrà contro Valentinnel secondo e decisivo turno del tabellone dideldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della Florida. Una battaglia vincente di più di due ore e mezza all’esordio per il tennista piemontese, che ora va a caccia del main draw del secondo ‘’ della stagione. Di fronte un tennista in formissima, il monegasco che finora in stagione ha perso un solo incontro. Già ben tre tornei challenger vinti per, che per la prima volta in carriera ha appena fatto il suo ingresso nei top-150. Senza dubbio un match ostico per l’azzurro. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Ajdukovic scenderanno in campo ...