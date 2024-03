Studio piccoli organismi per affrontare grandi problemi climatici

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 19 marzo 2024) Studiare i MicrperAlcuni dei più antichisulla Terra sono i cianobatteri, con reperti fossili risalenti a 3.500 milioni di anni fa. La loro resilienza può offrire suggerimenti preziosi su come adattarsi ai cambiamentiattuali. Utilizzo dei Micrin Agricoltura La ricerca si concentra sull’utilizzo di micrcome cianobatteri, microalghe, funghi e lieviti per migliorare le colture agricole in condizioni avverse. Spiral Blue Food Spa si occupa di identificare e coltivare micrutili per migliorare la crescita delle piante e ridurre il consumo di acqua. Scoperte e Applicazioni Fino ad oggi, sono stati L'articolo proviene da News Nosh.