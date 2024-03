Scossa di terremoto scuote l’Italia | il panico si diffonde tra la popolazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Momenti di preoccupazione hanno colto gli abitanti della Vallemaggia a seguito deldi questa mattina, con una magnitudo registrata di 3.1 e epicentro localizzato in Val Bavona (inizialmente indicato dal Servizio Sismico Svizzero con una magnitudo rivista successivamente a 3.3 e epicentro a Bosco Gurin). “È stato breve ma molto intenso,” racconta un residente di Cerentino, “Un colpo molto forte che ha spaventato tutti: persino il mio cane era visibilmente terrorizzato.” “Una signora addirittura è uscita di casa in accappatoio dalla paura – spiega invece un signore di Cevio –. È stato tutto così veloce che abbiamo faticato a realizzare che cosa stesse succedendo”. “I vetri di casa hanno tremato, per un attimo abbiamo temuto il peggio» replica una donna di Cavergno. Tuttavia, c’è chi non ha sentito affatto la ...

