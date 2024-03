Ringraziamento per le cure a nonna Luigia

(Di martedì 19 marzo 2024) Scalda il cuore trovare gentilezza nei momenti più difficili, quando si assiste una persona cara ammalata. La famiglia diLorenzini desidera ringraziare sentitamente i medici e gli infermieri della Struttura semplice dipartimentalepalliative dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana "per la professionalità e l’umanità con cui hanno accompagnato la nostradurante gli ultimi giorni della sua dolorosa malattia. Il vostro lavoro è davvero ammirevole – scrivono Stella, Mauro, Camilla, Eleonora e Eugenio – e pensiamo che la comunità ve ne dovrebbe essere profondamente grata". E concludono: "Ci rammarichiamo infine di non rammentare il nome di tutti gli infermieri che ogni giorno ci hanno personalmente aiutato per poter rivolgere a loro e al dotrtor Bregnocchi unpersonale. Grazie infinite".

Over 60, la solidarietà e il digitale per battere la solitudine - Una ricerca, tuttora in corso, che il sindaco, Gianluca Galimberti, nel saluto introduttivo, ha definito «occasione per programmare preventivamente ... hanno rivolto un particolare Ringraziamento al ...laprovinciacr

Accolti dal Papa "Un incontro familiare. Poi ci ha chiesto di ringraziare i sacerdoti" - L'arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, ha definito l'incontro con Papa Francesco come familiare durante la "Visita ad limina apostolorum" dei vescovi umbri. Il Pontefice ha incoraggiato i v ...lanazione

Bezzini promuove la rete dei servizi: "Sanità territoriale punto di forza" - Il dg dell’Asl Toscana sud est D’Urso: "Importante investire sui professionisti che operano nei nostri presìdi" ...lanazione