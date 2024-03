Ramadan nuova festività? È illogico e contro la legge

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 19 marzo 2024) Non si placano le polemiche sull’istituto comprensivo Iqbal Masiq di Pioltello, Milano, che resterà chiuso per festeggiare la festa di Eid-El-Fitr, la celebrazione della fine del. Nessun bimbo o ragazzo andrà a scuola il prossimo 10 aprile, come sancito all’unanimità dal consiglio di istituto: una decisione necessaria e inclusiva secondo il preside, considerando che il 40 per cento degli studenti è di fede musulmana. Negli ultimi anni gli insegnanti si sono ritrovati con le classi praticamente vuote, tanto vale inventare un giorno di festa, il ragionamento. Ma il governo e il centrodestra non restano a guardare, decisi a difendere le nostre radici, da anni sotto attacco. Sì, perché il crocifisso si può anzi si deve togliere dalle classi per non urtare i musulmani, ma partorire la giornata di festa per ilva bene. Certe invenzioni ...