Promozione - Il punto Bondi | Ora questo Castelnuovo non ha più limiti» Il presidente dei gialloblu punta dritto al vertice

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Chissà dove sarebbe, ora, in classifica, ilse avesse potuto giocare sempre con l’attuale organico e con tutti in salute, a parte qualche acciacco momentaneo. Unche può permettersi il lusso di tenere in panchina Grassi, ancora alle prese con un problemino muscolare. Sbagliano dunque gli sportivi che preferiscono stare in casa a vedere il calcio in tv invece di preferire il gioco arioso deiche attaccano da ogni parte senza dare undi riferimento agli avversari. La retroguardia del Casalguidi ne sa qualcosa. Prima della gara applausi per Lorenzo Biagioni, premiato dalla società per le oltre 250 partite in campionato (256 per la precisione) ed entrato tra i primi dieci giocatori della ultracentenaria società garfagnina. Applausi del pubblico anche per Alessandro Vichi che, ancora ...