Ostia | camion si ribalta sulla scogliera | autista estratto vivo dai pompieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – Incidente adquesta mattina dove, dalle ore 07:00 circa, i Vigili del Fuoco del distaccamento distanno intervenendo presso piazzale Magellano per ilmento di undirettamente. L’, rimasto incastrato all’interno della cabina è statoin discrete condizioni dai Vigili del Fuoco ed affidato alle cure sanitarie. L’intervento tutt’ora in corso per la messa in sicurezza del mezzo pesante. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire ...