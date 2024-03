Omicidio Giogiò | il pm chiede 20 anni di carcere per il 17enne imputato Attesa sentenza

(Di martedì 19 marzo 2024) A Napoli è in corso l'udienza preliminare del processo per l’di Giovanbattista Cutolo, conosciuto da tutti come. Il musicista 24enne è stato ucciso la notte del 31 agosto del 2023 a Napoli, da un minorenne che gli ha sparato un colpo di pistola in piazza Municipio durante una lite scoppiata per uno scooter parcheggiato male. Oggi il pm della Procura dei Minori Francesco Regine, al termine della sua requisitoria, ha chiesto 20diper il: è il massimo della pena considerato il rito abbreviato. Si attende ora la decisione del giudice: ladel gup del Tribunale dei Minorenni Umberto Lucarelli dovrebbe arrivare oggi.

