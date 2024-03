L’Inter su Giacomo Raspadori | c’è il prezzo | De Laurentiis non vuole cedere

Giacomo Olivieri aveva problemi finanziari. E nel 2019 voleva risolverli con la presunta collaborazione di referenti della Banca Popolare di Bari, che non navigava di certo in ottime acque. Come... (quotidianodipuglia)

Sfida con la Juve per Gudmundsson e idea Raspadori: l'Inter pensa all'attacco - Anche il Corriere dello Sport tratta il tema dell'attacco nerazzurro, in ottica mercato, e cita lo stesso Gudmundsson in aggiunta a un altro profilo che intriga, quello di Giacomo Raspadori. L'Inter ...msn

Cds - Inter, assalto per Raspadori: lo considera perfetto come vice Lautaro - Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, per il prossimo anno l’Inter ha pensato a Giacomo Raspadori perché può essere l’ideale vice di Lautaro, grazie alla sua capacità di giocare da ...tuttonapoli

CDS - L'Inter pensa a Jack Raspadori come sostituto di Lautaro Martinez, i dettagli - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe messo nel mirino Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli: "Non solo Zielinski che si trasferirà a fine stagione a parametro zero. P ...napolimagazine