Lazio | Tudor recupera subito un titolare | rientro imminente

(Di martedì 19 marzo 2024) Igorunper la sua. Recupero ormai certo verso la sfida con la Juventus Giungono buone notizie in casa https://www.calcionews24.com/dall’infermeria: Patric è pronto a rientrare in gruppo. Dopo i problemi fisici accusati nella sfida persa di Bologna, lo spagnolo rientrerà a disposizione dia beve. A riferirlo è il Corriere dello Sport che spiega come l’ex Barcellona tornerà nella lista dei convocati già per la partita contro la Juventus di campionato del del 30 marzo, prima di sfidare nuovamente i bianconeri anche in Coppa Italia.