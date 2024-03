La segnalazione su Mirko al GF era falsa? Brunetti svela | “Ci hanno messo in mezzo”

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 19 marzo 2024) Il Grande Fratello proprio non riesce a non marciare sulla storia trae Perla Vatiero. Dopo aver fatto in modo che i due si riavvicinassero, ci sono stati degli episodi che liallontanati, poi è seguito un nuovo riavvicinamento e, durante la puntata di ieri del GF, Alfonso Signorini ha mostrato a Perla unasul ragazzo. Ma sul web sta sorgendo un dubbio: si è trattato di un fake? Ecco cosa è emerso. Lo sfogo di Perla Vatiero durante un blocco pubblicitario al GF Perla Vatiero, durante la puntata di ieri del GF, ha visto delle foto pubblicate sul settimane Chi in cui era ripresoinsieme all’ex velina Shaila Gatta. I due sono stati immortalati al di fuori di un locale, mentre erano intenti a bere e a conversare amabilmente. Durante la ...