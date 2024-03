La casa di Montecarlo | Procura chiede 8 anni di carcere per Fini e 9 per la compagna

(Di martedì 19 marzo 2024) Ottodi reclusione. È questa la richiesta avanzata dalladi Roma nei confronti dell'ex presidente della Camera, Gianfranco, nel contesto di un intricato caso giudiziario che ha scosso le fondamenta del panorama politico italiano. Accanto a, laElisabetta Tulliani, per la quale laha chiesto novedi, mentre per il fratello Giancarlo Tulliani è stata richiesta una pena di dieci, e per il padre Sergio, cinque.Il processo riguarda un'operazione di compravendita avvenuta nel lontano 2008, quando un appartamento a, ereditato dalla contessa Annamaria Colleoni e legato ad Alleanza Nazionale, è stato oggetto di un'acquisizione dalle ...

